Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 2 апреля. Облачно. На большей части территории дожди, по западной половине - с мокрым снегом. Ветер западный сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +2.. +8°С. В Минске сегодня: Дождь, возможен мокрый снег (вероятность осадков более 95%). Ветер западный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +3.. +5°С, днем +3 ..+5°С, вечером +2..+4°С.

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▪ Опубликовано 02.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32101 | Новости в RSS.

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