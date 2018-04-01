Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 апреля. Облачно. На большей части территории дожди, по западу в отдельных районах сильные дожди. Утром по юго-восточной половине туман. Ветер восточный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +4.. +10°С, в юго-западных районах +11.. +16°С. В Минске сегодня: дожди (вероятность осадков 85-95%). Слабый туман. Ветер восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +2..+4°C, днем +7.. +9°С, вечером +3..+5°C.

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▪ Опубликовано 01.04.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32098 | Новости в RSS.

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