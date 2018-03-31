Метеоновости
В период с 21.30 31 марта (суббота) до 06.00 1 апреля (воскресенье), наблюдающиеся по юго-востоку туманы, распространятся на восточную часть страны и сохранятся до 10-11 часов 1 апреля (воскресенье). Видимость в туманах 100-500 м.
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▪ Опубликовано 31.03.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32096
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