В период с 21.30 31 марта (суббота) до 06.00 1 апреля (воскресенье), наблюдающиеся по юго-востоку туманы, распространятся на восточную часть страны и сохранятся до 10-11 часов 1 апреля (воскресенье). Видимость в туманах 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.