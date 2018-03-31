Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 31 марта Облачно с прояснениями. Преимущественно по югу республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Утром (до 10-11 часов) туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +2°С до +8°С, по юго-западу +9.. +13°С. В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Утром (до 10-11 часов) по городу и пригородам туман. Температура воздуха утром 0, +2°С, днем +6.. +8°С, вечером +6..+4°С.

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▪ Опубликовано 31.03.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32093 | Новости в RSS.

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