Погода на выходные

31 марта погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине республики, а утром и днем и в южных районах страны осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -5..+1°С, во второй половине дня повысится до +2..+8°С; по юго-западу ночью +2..+3°С, днем +9..+13°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо падать.

1 апреля территория Беларуси окажется под влиянием теплой воздушной массы, поступающей с юга Европы. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах по западу сильные дожди. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу страны, максимальная днем +4..+11°С, по югу +12..+15°С.

2 апреля погоду будет определять циклон, перемещающийся через территорию Беларуси на Псковскую область. Во многих районах пройдут осадки (дождь, переходящий в мокрый снег), ночью и утром местами сильные осадки. Ветер южный с переходом на северо-западный на большей части страны сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток +2..+9°С.