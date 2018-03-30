На реках будет наблюдаться рост уровней воды

В истекшие сутки вскрылась Припять в районе г. Наровля. Сплошной ледяной покров сохраняется на Западной Двине у г. Сураж, г. Улла и некоторых ее притоках, а также на водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода и озерах Дривяты, Нарочь, Червоное. Ледяной покров потемнел и тает на месте, в нем наблюдаются трещины, отмечается вода на льду. Выходить на лед крайне опасно.

Ледостав с полыньями, закраинами и разводьями наблюдается на Западной Двине у г. Верхнедвинск, Днепре у г. Орша, г. Могилев, г. Жлобин, г. Речица и г. Лоев, Березине у г. Березино и г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель, на отдельных их притоках, а также на озере Лукомское.

На реках бассейнов Немана и Вилии происходит спад уровней воды весеннего половодья с интенсивностью до 9 см за сутки. На остальных реках наблюдаются колебания уровней воды, суточная интенсивность их составляет 1-15 см. На отдельных участках рек уровни воды превышают отметки выхода воды на пойму.

Уровни воды превышают опасные высокие отметки на Припяти у д. Черничи и г. Петриков, ее притоке реке Случь у д. Ленин. На Припяти у г. Мозырь и ее притоке реке Уборть у д. Краснобережье уровни воды близки к опасным высоким отметкам, до опасного значения остается 10 см и 13 см соответственно, здесь происходит спад уровней воды.

В ближайшие дни погодные условия ускорят процессы разрушения льда на водных объектах страны, вскроются отдельные участки Западной Двины, Днепра, Березины и Сожа. На реках будет наблюдаться в основном рост уровней воды.