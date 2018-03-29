Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 29 марта Увеличение облачности. По юго-западной половине страны снег, мокрый снег. По Брестской и Гродненской областям продолжительные осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). По юго-западной половине республики местами слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха -1.. +5°С. В Минске сегодня: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха : утром -5..-7°С, днем 0..+2°С, вечером 0.. -2°С.

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▪ Опубликовано 29.03.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32083 | Новости в RSS.

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