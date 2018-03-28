Скажется влияние фронтальных разделов

29 марта Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, днем по юго-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Польши. Ожидается: ночью малооблачно, преимущественно без осадков. Утром и днем увеличение облачности, по юго-западной половине страны снег, мокрый снег, по Брестской и Гродненской областям с дождем. Днем по юго-западной половине республики в отдельных районах слабая метель, местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный: ночью умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы от -1°С по юго-западу до -14°С по северо-востоку страны, во второй половине дня она повысится до -1..+5°С.

30 марта сохранится влияние атмосферных фронтов, медленно уходящих на территорию России. На большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, по северо-востоку -6..-8°С, максимальная днем от 0°С по северу до +10°С по югу страны.

31 марта ночью погоду обусловит поле пониженного атмосферного давления, сформированное в сырой воздушной массе, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Карпат. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются осадки (мокрый снег, дождь), днем на большей части территории кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, по юго-западу до +3°С; максимальная днем +3..+9°С, по югу +10..+14°С.