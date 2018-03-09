Метеоновости
В период с 2 часов 15 минут до 08 часов 9 марта (пятница) в центральных районах республики ожидаются туманы, которые сохранятся до 10-11 часов
9 марта (пятница). Видимость в туманах 100-500 м.
В Минске: наблюдающийся по городу туман в период с 2 часов 15 минут до 08 часов 9 марта (пятница) достигнет значения умеренного, и сохранится до 10-11 часов 9 марта (пятница). Видимость в тумане 100-500 м.
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▪ Опубликовано 09.03.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32009
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