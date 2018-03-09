В период с 2 часов 15 минут до 08 часов 9 марта (пятница) в центральных районах республики ожидаются туманы, которые сохранятся до 10-11 часов 9 марта (пятница). Видимость в туманах 100-500 м.

В Минске: наблюдающийся по городу туман в период с 2 часов 15 минут до 08 часов 9 марта (пятница) достигнет значения умеренного, и сохранится до 10-11 часов 9 марта (пятница). Видимость в тумане 100-500 м.



Оранжевый уровень опасности.