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  В период с 23 часов 7 марта (среда) до 05 часов 8 марта (четверг) по юго-западным районам республики ожидаются туманы, которые сохранятся до 10-11 часов 8 марта (четверг). Видимость в туманах 100-500 метров. .

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 07.03.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32006

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