Метеоновости
В период с 23 часов 7 марта (среда) до 05 часов 8 марта (четверг) по юго-западным районам республики ожидаются туманы, которые сохранятся до 10-11 часов 8 марта (четверг). Видимость в туманах 100-500 метров. .
Поделиться новостью «Предупреждение о неблагоприятном явлении»
▪ Опубликовано 07.03.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=32006
▪ Условия републикации «Предупреждение о неблагоприятном явлении».
Новости на старой версии сайта: Предупреждение о неблагоприятном явлении.