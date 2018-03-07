В период с 23 часов 7 марта (среда) до 05 часов 8 марта (четверг) по юго-западным районам республики ожидаются туманы, которые сохранятся до 10-11 часов 8 марта (четверг). Видимость в туманах 100-500 метров. .

Оранжевый уровень опасности.