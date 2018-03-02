Утром и днем 3 марта (суббота) по восточной половине республики ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку Гомельской области - сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Ночью 4 марта (воскресенье) по восточной половине республики сохранится сильный снег, на дорогах снежные заносы. В Минске сильный снег ожидается днем 3 марта (суббота) и ночью 4 марта (воскресенье) .

Оранжевый уровень опасности.