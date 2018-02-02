Метеоновости
4 февраля (воскресенье) на большей части республики ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 м/с, метель; по юго-востоку республики продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег. Ночью 5 февраля (понедельник) по восточной половине страны сохранится сильный ветер порывами до 15-20 м/с.
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▪ Опубликовано 02.02.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31882
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