30 января (вторник) ночью по юго-западной половине, днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, днем по западу до 22 м/с. В ночные и утренние часы 31 января (среда) на большей части страны сохранится ветер порывами до15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.