 

Метеоновости

  30 января (вторник) ночью по юго-западной половине, днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, днем по западу до 22 м/с. В ночные и утренние часы 31 января (среда) на большей части страны сохранится ветер порывами до15-20 м/с.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 28.01.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31863

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