Сегодня 27 января (суббота) в период с 22 часов до 03 часов 28 января (воскресенье) по западным и центральным районам республики ожидаются туманы, которые сохранятся в течение ночи и утренние часы 28 января (воскресенье). Видимость в туманах 100-500 м.

Оранжевый уровень опасности.