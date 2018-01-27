Метеоновости
Сегодня 27 января (суббота) в период с 22 часов до 03 часов 28 января (воскресенье) по западным и центральным районам республики ожидаются туманы, которые сохранятся в течение ночи и утренние часы 28 января (воскресенье). Видимость в туманах 100-500 м.
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▪ Опубликовано 27.01.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31860
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