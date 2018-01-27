Прогноз погоды по Беларуси на день 27 января

облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по западу — с дождем. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем составит 0..-6°C, по западу не ниже +1..+2°C.

В Минске ожидается кратковременный снег, мокрый снег (вероятность осадков 70-80%). Слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в утренние часы около -4°C, днем -2..-3°C, к вечеру повышение до 0..-1°C.