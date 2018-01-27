Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 27 января
облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине страны пройдет кратковременный снег, мокрый снег, по западу — с дождем. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем составит 0..-6°C, по западу не ниже +1..+2°C.
В Минске ожидается кратковременный снег, мокрый снег (вероятность осадков 70-80%). Слабый туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в утренние часы около -4°C, днем -2..-3°C, к вечеру повышение до 0..-1°C.
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▪ Опубликовано 27.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31859 | Новости в RSS.
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