Ожидается сырая ветреная умеренно теплая погода

27 января погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части территории страны кратковременный снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. Местами туман, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы будет колебаться от -1°С по западу до -10°С по востоку, во второй половине дня повысится до 0..-6°С, по западу +1..+2°С. Атмосферное давление будет расти.

28-29 января погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается сырая ветреная умеренно теплая погода.

28 января ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Днем по западу страны местами сильный порывистый западный ветер. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем от -2°С по востоку до +5°С по западу.

29 января на большей части территории республики осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром в отдельных районах страны сохранится сильный порывистый западный ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем от -1°С по востоку до +7°С по юго-западу.