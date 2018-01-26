Гидрологическая информация

В настоящее время на реках республики сохраняются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-28 см. На притоке Немана реке Щара у г. Слоним уровень воды приблизился к опасной высокой отметке (до опасного высокого значения остается 24 см).

На большинстве рек вода находится на пойме в замерзшем состоянии. Ледостав, местами с полыньями наблюдается на Березине, Соже, Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане на участке Столбцы – Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Орша, г. Могилев и г. Лоев, Припяти у г. Пинск и на участке Петриков-Наровля, а также на большинстве их притоков и отдельных притоках Западного Буга. На водохранилищах и озерах сохраняется сплошной ледяной покров. Местами отмечается вода на льду. Существует опасность при передвижении по льду.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды. На притоке Немана реке Щара у г. Слоним уровень воды может превысить опасную высокую отметку.

В ледовой обстановке на большинстве рек существенных изменений не произойдет, лишь на водных объектах западной части страны будет происходить постепенное разрушение льда.