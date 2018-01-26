Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 26 января Облачно с прояснениями. Преимущественно по северу страны небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Максимальная температура воздуха -4..+2°C. В Минске утром небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 70-80%), днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -2..-3°C, днем -1..-3°C, вечером -2..-4°C.

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▪ Опубликовано 26.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31855 | Новости в RSS.

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