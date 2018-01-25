Прогноз погоды на выходные дни

26 января погоду Беларуси будет определять теплая и влажная воздушная масса, по северной половине страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине осадки: мокрый снег, дождь. Слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 0..-6°С, во второй половине дня повысится до -4..+2°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

27-28 января погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы.

27 января ночью в северо-западных, а днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северо-западу до -12°С по юго-востоку страны; максимальная днем 0..-6°С, в западных районах +1..+2°С.

28 января на большей части территории пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -3..+3°С.