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Толщина льда от 10 до 20 см
В настоящее время на Западной Двине и Днепре происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-28 см, на остальных реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-18 см за сутки. В результате зажора льда на Немане у д. Белица отмечается резкий (30 см за сутки) подъем уровня воды. На большинстве рек вода находится на пойме в замерзшем состоянии.
Ледостав толщиной до 13 см наблюдается на Березине, Соже, Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане на участке Столбцы – Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре на участке Орша – Могилев и у г. Лоев, Припяти у г. Пинск и участке Петриков – Наровля, а также на большинстве их притоков и притоков Западного Буга, в ледяном покрове местами отмечаются полыньи и вода на льду.
Толщина льда на водохранилищах и озерах находится в пределах от 10 см до 20 см.
В ближайшие сутки на большинстве рек будет преобладать спад уровней воды, нарастания толщины ледяного покрова не ожидается. На реках западной части страны будет отмечаться рост уровней воды, в связи с таянием ледового и снежного покровов.
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▪ Опубликовано 25.01.18 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31853
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