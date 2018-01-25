Толщина льда от 10 до 20 см

В настоящее время на Западной Двине и Днепре происходит спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-28 см, на остальных реках наблюдаются колебания уровней воды с интенсивностью в основном 1-18 см за сутки. В результате зажора льда на Немане у д. Белица отмечается резкий (30 см за сутки) подъем уровня воды. На большинстве рек вода находится на пойме в замерзшем состоянии.

Ледостав толщиной до 13 см наблюдается на Березине, Соже, Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане на участке Столбцы – Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре на участке Орша – Могилев и у г. Лоев, Припяти у г. Пинск и участке Петриков – Наровля, а также на большинстве их притоков и притоков Западного Буга, в ледяном покрове местами отмечаются полыньи и вода на льду.

Толщина льда на водохранилищах и озерах находится в пределах от 10 см до 20 см.

В ближайшие сутки на большинстве рек будет преобладать спад уровней воды, нарастания толщины ледяного покрова не ожидается. На реках западной части страны будет отмечаться рост уровней воды, в связи с таянием ледового и снежного покровов.