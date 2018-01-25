Прогноз погоды по республике на день 25 января

Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северу, осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах республики слабый туман. Во многих районах сохранится гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха -2..+3°C, по юго-востоку -4.. -5°C.

В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Слабый туман. Сохранится гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха утром -2.. -3°C, максимальная температура воздуха около 0°C, к вечеру 0.. -2°C.