Метеоновости
Прогноз погоды по республике на день 25 января
Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северу, осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах республики слабый туман. Во многих районах сохранится гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха -2..+3°C, по юго-востоку -4.. -5°C.
В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Слабый туман. Сохранится гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный порывистый. Температура воздуха утром -2.. -3°C, максимальная температура воздуха около 0°C, к вечеру 0.. -2°C.
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▪ Опубликовано 25.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31851 | Новости в RSS.
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