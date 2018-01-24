Погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса

25 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. Ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Во многих районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, по востоку -9..-12°С, максимальная температура днем составит 0..-5°С; по западу страны будет теплее: ночью около 0°С, днем +1..+3°С. Атмосферное давление будет падать.

26-27 января погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, в северных и северо-западных районах страны скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями.

26 января преимущественно по северу республики пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по юго-востоку до -10°С; максимальная днем от -5°С по юго-востоку до +2°С по западу.

27 января в основном по северо-западу республики пройдут кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по северо-западу до -12°С по юго-востоку; максимальная днем 0..-5°С, в западных районах +1..+2°С.