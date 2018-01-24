На реках и водоемах западной части страны структура льда будет меняться

В настоящее время на реках республики сохраняются колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-15 см, наибольшие (до 34 см) отмечаются на отдельных участках рек бассейнов Немана, Днепра, Березины и Припяти, обусловленные зажорами льда. На Припяти у г. Петриков уровень воды приблизился к опасной высокой отметке.

На большинстве рек вода находится на пойме в замерзшем состоянии. Ледостав, местами с полыньями наблюдается на всем протяжении Сожа, Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Столбцы и г. Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Орша, г. Могилев и г. Лоев, Березине на участке Борисов - Бобруйск, Припяти у г. Пинск и участке Петриков-Наровля, а также на большинстве их притоков и притоков Западного Буга.

На водохранилищах и озерах наблюдается сплошной ледяной покров.

В ближайшие дни на реках будут отмечаться колебания уровней воды. На Припяти у г. Петриков при сохранении зажора льда ниже поста уровень воды может превысить опасную высокую отметку.

В связи с изменением погодных условий на реках и водоемах западной части страны появится вода на льду, в результате чего структура льда будет меняться.