Метеоновости
Сегодня 24 января (среда) в период с 15 часов до 21 часа по северо-западу страны, а 25 января (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидаются гололеды, на дорогах гололедица.
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▪ Опубликовано 24.01.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31848
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