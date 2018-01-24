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  Сегодня 24 января (среда) в период с 15 часов до 21 часа по северо-западу страны, а 25 января (четверг) на большей части территории республики и в Минске ожидаются гололеды, на дорогах гололедица.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 24.01.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31848

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