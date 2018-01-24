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Прогноз погоды по Беларуси на день 23 января4 Облачно с прояснениями. По северо-западной половине страны пройдет снег, по западным районам Брестской и Гродненской областей мокрый снег с дождем . На отдельных участках дорог гололедица. По северо-западу страны местами гололед. Ветер южный порывистый. Максимальная температура воздуха во второй половине дня -1.. -7°С, по западу страны 0 ..+1°С. В Минске сегодня: без существенных осадков, лишь к вечеру в столице ожидается небольшой снег (вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха: утром -14.. -16°С, днем -9.. -11°С, вечером -4.. -6°С.

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▪ Опубликовано 24.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31845 | Новости в RSS.

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