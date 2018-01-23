Наблюдающиеся в отдельных районах по югу республики туманы, в период с 22 часов 23 января (вторник) до 01 часа 24 января (среда), распространятся на большую часть Брестской, Гомельской и юг Минской области, где сохранятся в ночные и утренние часы 24 января (среда). Видимость в туманах 100-500 метров.

Оранжевый уровень опасности.