Ночью и утром по восточной половине страны температура воздуха при прояснениях -16..-19°

24 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем по северо-западной половине республики снег, по западным районам Брестской и Гродненской областей осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. Днем местами по северо-западу страны гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -9..-15°С (по восточной половине республики при прояснениях -16..-19°С); во второй половине дня мороз ослабеет до -1..-7°С, по западу страны 0..+1°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет падать.

25 января погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, и теплые воздушные массы атлантического происхождения. Преимущественно в северных и центральных районах республики пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, по востоку до -11°С, в западных районах около 0°С; максимальная днем от -4°С по юго-востоку до +3°С по западу.

26 января погоду в Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления, в северных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Преимущественно по северу республики ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, по юго-востоку до -10°С; максимальная днем от -5°С по юго-востоку до +2°С по западу.