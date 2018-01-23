На водохранилищах и озерах происходит нарастание толщины ледяного покрова

В настоящее время на реках республики сохраняются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-28 см. На большинстве рек вода находится на пойме в замерзшем состоянии.

Ледостав, местами с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Столбцы и г. Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Орша, г. Могилев и г. Лоев, Березине на участке Борисов - Бобруйск, Соже у г. Славгород и г. Гомель, Припяти у г. Пинск, у г. Мозырь и г. Наровля, а также на большинстве их притоков и притоков Западного Буга.

На водохранилищах и озерах происходит нарастание толщины ледяного покрова, однако при передвижении по льду необходимо соблюдать осторожность.

В ближайшие сутки на реках колебания уровней воды сохранятся, установление ледостава продолжится.