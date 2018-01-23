Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 января Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром на большей части территории, днем в отдельных районах туман. Местами изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная днем -5..-11°C. В Минске сегодня: без осадков. Утром по городу туман; днем слабые туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха утром -12..-13°C, максимальная днем около -8°C, к вечеру понижение до -10°C.

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▪ Опубликовано 23.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31838 | Новости в RSS.

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