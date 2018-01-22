Наблюдающиеся по юго-востоку республики туманы, в период с 22 часов 22 января (понедельник) до 3 часов 23 января (вторник), распространятся на большую часть территории страны и сохранятся в ночные и утренние часы 23 января (вторник). Видимость в туманах 100-500 метров.

В Минске в период с 23 часов 22 января (понедельник) до 3 часов 23 января (вторник) ожидается туман видимостью 100-500 метров, который сохранится в ночные и утренние часы 23 января (вторник).

Оранжевый уровень опасности.