Температура воздуха в ночные и утренние часы при прояснениях понизится до -16..-18°С

23 января Беларусь будет находиться в центре небольшого антициклона. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -9..-15°С, местами при прояснениях до -16..-18°С, во второй половине дня морозы ослабеют до -5..-11°С. Атмосферное давление будет расти.

24 января ночью республика будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления, днем через территорию страны будет проходить атмосферный фронт. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем в западных и центральных районах кратковременный снег; по западу страны осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед. Местами туман, на дорогах гололедица Температура воздуха минимальная ночью -10..-16°С, местами до -18°С, максимальная днем -3..-9°С; в западных районах ночью -8..-9°С, днем -2..+1°С.

25 января погоду в основном будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы, днем скажется влияние теплых воздушных масс атлантического происхождения. На большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-8°С, по востоку до -10°С, в западных районах около 0°С; максимальная днем -3..+3°С.