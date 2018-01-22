Лёд нарастает и укрепляется очень медленно

В настоящее время на реках республики сохраняются колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-15 см, наибольшие (до 38 см) отмечаются на отдельных участках Днепра в результате зажоров льда. На большинстве рек вода находится на пойме в замерзшем состоянии. На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды опустился ниже опасной высокой отметки.

Ледостав, местами с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Столбцы и г. Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Могилев и г. Лоев, Березине у г. Борисов и г. Бобруйск, Соже у г. Славгород и г. Гомель, Припяти у г. Пинск, у г. Мозырь и г. Наровля, а также на большинстве их притоков и притоков Западного Буга.

На водохранилищах и озерах наблюдается сплошной ледяной покров. Лёд нарастает и укрепляется очень медленно, поэтому передвигаться по льду необходимо с особой осторожностью.

В ближайшие сутки на реках будет преобладать спад уровней воды, погодные условия будут способствовать усилению ледообразования.