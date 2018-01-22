Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 января Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Утром в отдельных районах сохранится туман. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха -3 -9°С. В Минске сегодня: без осадков. Температура воздуха: утром -5.. -7°С, днем -4.. -6°С, вечером -8.. -10°С.

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▪ Опубликовано 22.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31831 | Новости в RSS.

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