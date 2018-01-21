Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 21 января Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха 0, -6°С В Минске сегодня: Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), слабый туман. Температура воздуха: утром -4.. -5°С, днем -3°С, вечером -3.. -4°С.

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▪ Опубликовано 21.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31830 | Новости в RSS.

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