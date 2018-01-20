Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня

21 января погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..-8°С, при прояснениях до -9..-11°С, во второй половине дня повысится до 0..-6°С. Атмосферное давление будет расти.

22-23 января республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной и влажной воздушной массе.

22 января в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег, на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -7..-12°С, при прояснениях до -14°С, по югу -5..-6°С; максимальная днем -3..-9°С.

23 января преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, при прояснениях до -15..-18°С, максимальная днем -3..-9°С.