Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня
21 января погоду Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, слабый туман. На дорогах местами гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..-8°С, при прояснениях до -9..-11°С, во второй половине дня повысится до 0..-6°С. Атмосферное давление будет расти.
22-23 января республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной и влажной воздушной массе.
22 января в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег, на дорогах местами сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -7..-12°С, при прояснениях до -14°С, по югу -5..-6°С; максимальная днем -3..-9°С.
23 января преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -8..-14°С, при прояснениях до -15..-18°С, максимальная днем -3..-9°С.
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▪ Опубликовано 20.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31829 | Новости в RSS.
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