В ближайшие сутки ледовая обстановка существенно не изменится

В истекшие сутки на реках республики сохраняются колебания уровней воды с суточной интенсивностью от 1 см до 40 см. На большинстве рек вода находится на пойме в замерзшем состоянии. На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 2 см, здесь наблюдается спад уровня воды 6 см за сутки. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на Днепре у г. Жлобин, Березине у г. Борисов, Припяти у д. Черничи, г.Мозырь и г. Петриков, её притоке реке Цна у д. Дятловичи.

В ледовой обстановке существенных изменений не произошло. Ледостав толщиной 4-10 см, местами с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Столбцы и г. Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Борисов и г. Бобруйск, Соже у г. Славгород и г. Гомель, Припяти у г. Пинск и г. Наровля, а также на большинстве их притоков. Отмечаются вода на льду. На водохранилищах и озерах наблюдается сплошной ледяной покров, толщина льда составляет 7-16 см. Необходимо соблюдать особую осторожность при передвижении по льду, так как лед местами непрочен.

В ближайшие сутки на реках будут наблюдаться колебания уровней воды с тенденцией к их повышению. Ледовая обстановка существенно не изменится.