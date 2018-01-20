Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 января Облачно с прояснениями. На большей части территории снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха максимальная днем 0.. -5°С. В Минске сегодня: небольшой снег (вероятность осадков 70-80%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха: утром -1.. -3°С, днем 0.. -2°С, вечером -2.. -4°С.

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▪ Опубликовано 20.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31826 | Новости в RSS.

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