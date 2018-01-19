Сначала подсыплет снега, а потом похолодает

20 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается облачно, днем с прояснениями. На большей части территории снег, мокрый снег. Ночью местами слабые метель и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, максимальная днем 0..-5°С. Атмосферное давление будет расти.

21 января Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, поэтому в отдельных районах республики пройдет кратковременный снег, на дорогах сохранится гололедица. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по юго-западу до -10°С по востоку страны, максимальная днем 0..-6°С.

22 января наша страна окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной влажной воздушной массе. Усилятся морозы. Температура воздуха минимальная ночью -6…-12°С, при прояснениях понижение до -14°С, максимальная днем -3…-9°С. В отдельных районах слабый снег, на дорогах гололедица.