Ледовая обстановка существенно не изменится

По состоянию на 19 января на реках республики сохраняются колебания уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-18 см, наибольшие (20-51 см) отмечаются на отдельных участках Западной Двины, ее притоке реке Дисна, Немане у г. Гродно, Березине у г. Светлогорск и Припяти у г. Мозырь. На большинстве рек вода находится на пойме в замерзшем состоянии. На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 8 см, здесь наблюдается спад уровня воды 4 см за сутки.

Ледостав, местами с полыньями наблюдается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Столбцы и г. Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Борисов и г. Бобруйск, Соже у г. Славгород и г. Гомель, Припяти у г. Пинск и г. Наровля, а также на большинстве их притоков, однако в ледяном покрове отмечаются трещины и вода на льду.

На водохранилищах и озерах наблюдается сплошной ледяной покров. Необходимо соблюдать особую осторожность при передвижении по льду, так как лед местами непрочен.

В ближайшие сутки на реках будет преобладать спад уровней воды, на отдельных их участках возможны резкие суточные колебания. Ледовая обстановка существенно не изменится.