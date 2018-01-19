Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 января Облачно. На большей части территории снег, мокрый снег. В отдельных районах метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый, по юго-западу местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха -4.. +1°C. В Минске снег (вероятность осадков 80-90%), слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений порывистый. Температура воздуха утром -2..-3°C, днем -1..-3°C, вечером -2..-4°C.

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▪ Опубликовано 19.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31822 | Новости в RSS.

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