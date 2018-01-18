Сохранится зимний характер погоды

19 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты. Ожидается пасмурная погода. Ночью преимущественно по юго-западной половине республики, утром и днем на большей части территории снег, мокрый снег. В отдельных районах метель, слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, порывистый, по юго-западу страны местами сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -1..-7°С, во второй половине дня повысится до -5..+1°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.

20-21 января Беларусь будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Сохранится зимний характер погоды.

20 января ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно в северо-восточных и юго-западных районах страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем 0..-5°С.

21 января в отдельных районах ожидается кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, максимальная днем -1..-6°С.