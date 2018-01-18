На водохранилищах и озерах наблюдается сплошной ледяной покров

В настоящее время на реках отмечаются колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-34 см. На большинстве рек вода находится на пойме в замерзшем состоянии. На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 12 см, здесь наблюдается рост уровня воды.

Ледостав, местами с полыньями отмечается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Столбцы и г. Мосты, Вилии у д. Стешицы, Днепре у г. Могилев, Березине у г. Борисов и г. Бобруйск, Соже у г. Славгород и г. Гомель, Припяти у г. Пинск и г. Наровля, а также на большинстве их притоков, однако в ледяном покрове отмечаются трещины, появилась вода на льду.

На водохранилищах и озерах наблюдается сплошной ледяной покров.

Необходимо соблюдать особую осторожность на льду, так как нарастание толщины льда происходит неравномерно, сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине водоема.

В ближайшие сутки колебания уровней воды на реках сохранятся, установление ледостава продолжится.