Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 января облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-востоку страны пройдет снег, ожидается слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем составит -4.. +1°C. В Минске без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром -4..-6°C, максимальная в середине дня около -2°C, вечером понижение до -3..-4°C.

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▪ Опубликовано 18.01.18 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31818 | Новости в RSS.

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