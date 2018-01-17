Прогноз погоды по Беларуси на ближайшие 3 дня

18 января погоду Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, лишь днем западные регионы страны будут находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку республики снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный: ночью порывистый, днем умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -2..-8°С, во второй половине дня морозы ослабеют до 0..-5°С. Атмосферное давление будет расти.

19-20 января погоду в основном будет формировать заполняющийся циклон, который переместится на Беларусь с севера Германии.

19 января на большей части территории пройдет снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. По Брестской области местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -3..-8°С, по юго-западу -1..-2°С, максимальная днем -4..+1°С.

20 января на большей части территории ожидается кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем -5..+1°С.