Выходить на лед опасно

В настоящее время на реках наблюдаются резкие суточные колебания (до 76 см) уровней воды, обусловленные заторно-зажорными явлениями (скопление шуги и мелкобитого льда).

Ледостав, местами с полыньями отмечается на Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, Немане у г. Столбцы, Березине у г. Борисов и г. Бобруйск, Соже у г. Гомель, Припяти у г. Пинск, на большинстве их притоков и отдельных притоках Днепра. На остальном протяжении указанных выше рек, а также Днепре наблюдаются забереги, шугоход и ледоход. На отдельных участках рек площадь покрытия шугой составляет до 80% от ширины реки.

На водохранилищах Красная Слобода, Заславское, Чигиринское, Солигорское и Вилейское, а также озерах Червоное, Лукомское, Дривяты, Нарочь наблюдается сплошной ледяной покров, выходить на лед опасно.

На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 8 см, здесь наблюдается рост уровня воды.

В ближайшие сутки резкие колебания уровней воды на реках сохранятся.