Прогноз погоды по Беларуси на день 17 января

Сегодня облачно. На большей части территории снег, метель; по юго-западу республики мокрый снег, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, утром во многих районах, днем по северо-востоку страны – сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C.

В Минске сегодня: облачно. Снег (вероятность осадков 80-90 %), метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный порывистый, утром сильный порывистый. Температура воздуха в утренние часы -6..-8°C, максимальная днем -1..-3°C, к вечеру около -2°C.