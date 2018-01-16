17 января на большей части территории страны ожидается снег, метель

17 января погодные условия на территории Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. На большей части территории страны снег, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, южный от умеренного до порывистого, ночью и утром во многих районах, днем по северо-востоку республики сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -6..-12°С, максимальная днем -5..+1°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

18 января погоду в республике будет определять в основном область пониженного атмосферного давления, сформированная в сырой умеренно прохладной воздушной массе. В отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, дневной максимум температур составит -4..+1°С.

19 января сохранится влияние поля пониженного атмосферного давления, в утренние часы с территории Польши ожидается перемещение фронтального раздела. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. По Брестской области местами ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью опустится до -3..-8°С, по юго-западу будет не ниже -1..-2°С, максимальная температура воздуха днем в основном будет находится в пределах 0..-5°С, по югу до +1°С.