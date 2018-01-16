Гидрологическая информация

Установление ледяного покрова способствует образованию на реках заторов и зажоров льда, в результате чего в уровенном режиме рек отмечаются резкие (до 81 см) суточные колебания.

На большинстве рек республики наблюдаются забереги, шугоход и ледоход. Ледостав, местами с полыньями отмечается на Западной Двине у д. Улла, Березине у г. Бобруйск, на отдельных их притоках и притоках Сожа, Припяти. На водохранилищах Красная Слобода, Заславское, Чигиринское, Солигорское и Вилейское, а также озерах Червоное, Лукомское, Дривяты, Нарочь наблюдается сплошной ледяной покров. Нарастание толщины льда на реках и водоемах происходит не равномерно, выходить на лед опасно.

На притоке Припяти реке Случь у д. Ленин уровень воды превышает опасную высокую отметку на 5 см, здесь сохраняется ровный ход уровня воды.

В ближайшие сутки на реках будут отмечаться заторно-зажорные явления, в связи с чем на отдельных участках рек возможны резкие суточные колебания уровней воды.