Из-за порывистого ветра комфортность погоды ухудшится

16 января погоду Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Астраханской областью. Ожидается облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный: ночью слабый до умеренного, днем порывистый, по западу республики сильный порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -8..-14°С, во второй половине дня морозы ослабеют и составят от -2°С на юго-западе до -10°С на северо-востоке страны. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

17 января через территорию Беларуси будут проходить атмосферные фронты. На большей части территории ожидается снег, метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью и утром на большей части, днем по северо-востоку страны сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью -6..-11°С, по юго-западу -3..-5°С, максимальная днем -4..+1°С.

18 января погоду будет определять в основном поле пониженного атмосферного давления, сформированное в сырой и умеренно прохладной воздушной массе. В отдельных районах ожидается кратковременный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..-7°С, максимальная днем -4..+1°С.