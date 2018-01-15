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  Днем 16 января (вторник) по западу, 17 января (среда) ночью и утром во многих районах страны и в Минске, днем по северо-востоку республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 17 января (среда) в течение суток на большей части территории страны и в Минске ожидается метель.

Оранжевый уровень опасности.


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▪ Опубликовано 15.01.18 | синоптики Белгидромета | Адрес: http://pogoda.by/news/?page=31807

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