Днем 16 января (вторник) по западу, 17 января (среда) ночью и утром во многих районах страны и в Минске, днем по северо-востоку республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. 17 января (среда) в течение суток на большей части территории страны и в Минске ожидается метель.

Оранжевый уровень опасности.